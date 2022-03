Astro de The Vampire Diaries revela visual sinistro de vilão de Titãs

Joseph Morgan, que interpretou Klaus Mikaelson em The Vampire Diaries e The Originals, se junta à Titãs na quarta temporada. Ele vai interpretar Sebastian Blood na série.

Sebastian é descrito como um “introvertido de grande inteligência, que esconde uma natureza sombria”. O personagem já apareceu na segunda temporada de Arrow, vivido por Kevin Alejandro.

No Instagram, Morgan compartilhou três fotos dele caracterizado como o personagem, em publicações distintas, com legendas formando uma única frase.

“Conheça o nome dele”, diz a legenda das três fotos em conjunto. As fotos mostram o rosto dele em close, mas não conseguimos ver o restante do figurino do ator em Titãs.

Mais detalhes sobre o vilão a ser interpretado pelo astro de The Vampire Diaries ainda não foram revelados. Veja as publicações de Joseph Morgan no Instagram, abaixo.

Titãs pode ter grande vilão da DC na 4ª temporada

Um grande vilão da DC pode aparecer em Titãs na quarta temporada da série. De acordo com o Illuminerdi, os próximos episódios terão a participação de Lex Luthor, o maior inimigo do Superman.

A ideia é que o personagem tenha uma “aparição surpresa” em Titãs. Isso pode acontecer logo no início da quarta temporada.

O Illuminerdi acrescenta que a participação deve ser “memorável”, tendo um grande impacto na história da série.

O que não se sabe é quem poderia interpretar o Lex Luthor de Titãs, mas como a série existe em um universo próprio, tudo indica que será uma versão inteiramente nova do vilão, com um novo ator.

Existe a expectativa de que Lex Luthor apareça em Titãs já há algum tempo. A série trouxe referências ao vilão em alguns episódios, o que dava a entender que ele teria uma participação na trama em algum momento.

No Brasil, Titãs está disponível na Netflix.