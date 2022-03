Astro de Two and a Half Men retorna 10 anos depois em nova comédia

Charlie Sheen, ator principalmente conhecido por seu papel como Charlie Harper no sucesso Two and a Half Men, está prestes a retornar para uma nova série de comédia.

O novo programa será chamado Ramble On, ao lado de estrelas como Kevin Connolly e Kevin Dillon. E o melhor de tudo: o trio viverá eles mesmos neste novo projeto em desenvolvimento. Juntos, esses três homens estão prestes a desempenhar os papéis que nasceram para desempenhar: eles mesmos.

Doug Ellin, criador de Entourage, é a mente criativa por trás desta novidade que, segundo informação do Deadline, acompanhará a história de “veteranos de Hollywood que procuram reinventar suas vozes ao lado de novatos que desejam estabelecer suas próprias”.

A produção deve contar ainda com a participação de estrelas como Emmanuelle Chriqui (Superman & Louis), Jamie-Lynn Sigler (The Sopranos), Harvey Guillén (What We Do In The Shadows) e Martin Sheen (Grace and Frankie).

O que sabemos sobre a nova série Ramble On

Além do elenco e do criador, não foram divulgadas muitas informações sobre a nova série, Ramble On.

O que sabemos é que um episódio piloto, filmado graças a um projeto de financiamento independente, já está rodando por aí em busca de encontrar alguma emissora ou plataforma de streaming que possa produzir, distribuir e transmitir a nova série.

Ou seja, até o momento, Ramble On só tem o sonho de ser grande, mas para isso precisa, primeiro, encontrar uma casa para chamar de sua.

Ainda não foi divulgada nenhuma previsão de estreia para a série. Enquanto isso, Two and a Half Man pode ser assistida pela HBO Max.