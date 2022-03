Astro quebra o silêncio sobre cancelamento de Cowboy Bebop

Cowboy Bebop era uma das grandes apostas da Netflix em 2021, mas acabou sendo muito mal recebida e acabou sendo cancelada. John Cho, que interpretou Spike na série quebrou o silêncio acerca do prematuro cancelamento.

Durante uma entrevista ao The Hollywood Reporter, Cho foi pressionado sobre seus sentimentos em relação ao seu tempo como protagonista Spike Spiegel.

“Eu coloquei muito da minha vida em Cowboy Bebop. Eu me machuquei gravando aquele show e então tirei um ano de folga por causa da cirurgia e me dediquei à reabilitação, voltei e terminei o show”, disse Cho.

O ator continuou dizendo como sua vida mudou por causa da série, mudando sua família para a Nova Zelândia durante as filmagens. “Foi apenas um grande evento na minha vida e de repente acabou. Foi muito chocante e fiquei chateado”.

Apesar do cancelamento de Cowboy Bebop, Cho ficou entusiasmado com a resposta dos fãs. “Eu gostaria de ter contatado todo mundo e dado abraços”, disse o astro de Cowboy Bebop.

Mais sobre a série de Cowboy Bebop na Netflix

“Cowboy Bebop é um faroeste futurista cheio de ação sobre três caçadores de recompensas.”

“Conhecidos como ‘cowboys’, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye Valentine (Daniella Pineda) formam um trio letal que percorre a galáxia em busca dos criminosos mais perigosos do universo – contanto que sejam bem pagos, obviamente.”

“Mas não são apenas seus alvos que estão em apuros. Os cowboys também têm seus próprios problemas: seu passado está à espreita”, afirma a descrição da Netflix.

O diretor do anime original, Shinichiro Watanabe, até voltou para trabalhar nessa versão.

A história do anime segue um grupo de caçadores de recompensa formado por Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine e Radical Ed, que caçam os criminosos mais perigosos do sistema solar. A trama conta ainda com muito jazz.

