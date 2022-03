Ator comenta sua morte em Vikings Valhalla: “Muito injusta”

Atenção: contém spoilers de Vikings: Valhalla, da Netflix.

A nova série da plataforma de streaming chegou no final de fevereiro com sua história de disputa entre vikings pagãos e cristãos. Um personagem em especial, Jarl Olaf Haraldsson (interpretado por Jóhannes Haukur Jóhannesson), foi muito importante para essa intriga.

Ele tinha como missão ajudar seu meio-irmão, Harald (Leo Suter), a vingar seus ancestrais após o massacre de vikings que aconteceu um século antes, no St Brice’s Day um século antes. No entanto, ele próprio também tinha seu próprio desejo: espalhar a palavra do cristianismo e acabar com o paganismo.

Entre intrigas e traições, Jarl é morto sem cumprir seus objetivos, e o ator Jóhannesson comenta sobre isso em entrevista ao Express.

Quando perguntado sobre o que estaria passando pela cabeça de Olaf naquele momento final, o astro diz: “Bem, é tão irritante como isso acontece com Olaf. Meu Deus. Quero dizer, há apenas uma palavra passando por sua mente, e ela é “por quê?”. ‘Por que não posso simplesmente ter coisas boas?!’”

No entanto, Jóhannesson continuo afirmando que gostou de como os eventos se deram: “E sim, eu diria que é ótimo – quero dizer, não devemos nos aprofundar muito em spoilers e reviravoltas – mas meu Deus. E isso é uma grande reviravolta para Olaf no final, (e) sem revelar muito, mas (o que está) passando por sua mente (é): ‘Por que não posso ter coisas boas?’. Tão injusto, é tão injusto”.

Nova série de Vikings chega na Netflix

Vikings: Valhalla começa no início do século XI e mostra as aventuras de alguns dos Vikings mais famosos da História, como Leif Eriksson, Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada e William, o Conquistador.

Sam Corlett, de O Mundo Sombrio de Sabrina, vive Leif Eriksson. Frida Gustavsson interpreta Freydís Eiríksdóttir. Leo Suter é Harald Hardrada. Bradley Freegard, por sua vez, é o Rei Canute, rei da Dinamarca.

Jóhannes Haukur Jóhannesson interpreta Olaf Haraldsson, Laura Berlin é Emma da Normandia. David Oakes, por sua vez, vive o conde Godwin, conselheiro do Rei da Inglaterra.

Caroline Henderson vive Jarl Haakon em Vikings: Valhalla, que lidera Kattegat nesse período.

Vikings: Valhalla já está disponível na Netflix.