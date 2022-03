Ator da Marvel é escalado para 4ª temporada de Expresso do Amanhã

O ator Clark Gregg, conhecido por ter interpretado o Agente Coulson na Marvel, entrou para o elenco da quarta temporada de Expresso do Amanhã, de acordo com o Comic Book.

Por enquanto, ainda não há detalhes sobre o personagem do ator da Marvel.

Além disso, a quarta temporada de Expresso do Amanhã também contará com um novo produtor: Paul Zbyszewski, que trabalhou em Agents of SHIELD.

Curiosamente, Agents of SHIELD também contou com Clark Gregg como o Agente Coulson.

O Agente Coulson da Marvel

Clark Gregg teve a sua primeira participação na Marvel em Homem de Ferro, e também apareceu em várias outras produções.

O Agente Coulson morreu em Os Vingadores, mas depois retornou em Agents of SHIELD.

Acontece que Agents of SHIELD não teve supervisão do Marvel Studios, então pode não ser considerada uma parte do cânone oficial do MCU.

Expresso do Amanhã é estrelada por Daveed Diggs e Jennifer Connelly, entre outras estrelas.

No Brasil, Expresso do Amanhã está disponível pela Netflix.