Ator de Bridgerton acidentalmente mostra virilha em filmagem

A segunda temporada de Bridgerton se aproxima e parece que um dos atores da série da Netflix teve um pequeno acidente durante a produção.

Jonathan Bailey, que interpreta Anthony Bridgerton no seriado, disse ter acidentalmente mostrado a virilha durante uma das cenas.

“Como homens, não vamos reclamar sobre roupas apertadas, quando estamos sentados ao lado de mulheres de espartilho”, começou Bailey. “Mas as roupas de esgrima eram bastante apertadas em vários lugares diferentes”.

“Indo para minha última investida com Benedict, minha calça rasgou na virilha e a câmera gravou tudo. Naquele momento percebi que estava sendo filmado por quatro câmeras diferentes e eu meio que gritei: ‘Isso é tão vergonhoso!'”.

Bridgerton é um dos destaques de março na Netflix

Mais sobre Bridgerton na Netflix

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX.

Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente.

Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

Embora não seja a showrunner da produção da Netflix, Shonda Rhimes mantém grande influência como produtora executiva. O comando da série fica com Chris Van Dusen.

A segunda temporada de Bridgerton estreia na Netflix em 25 de março de 2022.