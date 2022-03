Ator de Buffy detona astro de Angel em novo livro

Buffy: A Caça-Vampiros continua sendo uma das séries mais queridas da história da TV, apesar de todas as polêmicas dos bastidores. Um astro da série, no entanto, parece não ter muitos elogios para um colega de elenco.

Entrevistado para o novo livro Into Every Generation a Slayer is Born: How Buffy Staked Our Hearts, o astro Nicholas Brendon, conhecido por viver Xander Harris na série, elogiou o trabalho de Charisma Carpenter.

Ela interpretou Cordelia Chase nas três primeiras temporadas de Buffy antes de sair para se juntar ao spin off Angel.

“Foi estranho que Angel tenha um spin-off. Como o personagem mais chato da história da TV ganha um spin-off? Por que não exploramos Angel? Uh, não, não há nada para explorar”.

“É apenas um carinha de cara fechada. Angel, na minha opinião, é pior do que aqueles filhos da p*ta de Crepúsculo. Não tenho certeza se estou falando sobre David ou Angel neste momento”, continuou Brendon, referindo-se a Brendon Boreanaz, que interpretava Angel.

Astro de The Mandalorian está em Buffy e fãs não se lembram

Pedro Pascal já estrelou diversas produções de sucesso, como Game of Thrones, Narcos e, mais recentemente, The Mandalorian. Muitos fãs, no entanto, não se lembram que ele já apareceu em Buffy: A Caça-Vampiros.

No primeiro episódio da quarta temporada, Buffy acaba se distanciando do grupo de amigos dela, quando entra na faculdade.

Isso muda quando ela conhece Eddie, interpretado por Pedro Pascal. O personagem é essencial para o desenvolvimento da protagonista e eles logo se tornam amigos próximos.

Posteriormente, ele acaba sendo transformado em vampiro e Buffy é forçada a matá-lo, mas ela acaba encontrando a si própria novamente.

Buffy: A Caça-Vampiros está disponível no Globoplay. Veja, abaixo, uma imagem de Pedro Pascal, astro de The Mandalorian, em Buffy: A Caça-Vampiros.