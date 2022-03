Ator de Exterminador do Futuro se sentiu desconfortável em cena de The Walking Dead

Michael Biehn, ator de O Exterminador do Futuro, disse que se sentiu desconfortável ao filmar uma cena de The Walking Dead.

A conversa aconteceu durante o aftershow da série, Talking Dead, no qual Biehn foi questionado sobre seu papel como ator convidado para o 13º episódio da 11ª temporada. Ele viveu Ian, o líder de um novo grupo, que foi morto no final do episódio.

Biehn respondeu “foi meio estranho”. Em suas palavras: “Eu interpretei muitos antagonistas, então morri em muitas séries e em muitos filmes, muitas coisas de televisão que fiz, e nunca tive ninguém me tocando depois”.

Na cena em questão, Toby (Jason Butler Harner) dá um tapinha na bochecha de Biehn algumas vezes, depois agarra seu rosto pelo queixo e finge fazer sua boca falar.

Cena desconfrortável

“Do ponto de vista do personagem, estou morto, então realmente não fez diferença, mas do ponto de vista da atuação, realmente parecia uma violação. Eu não surtei por isso e sei que o motivo de fazer isso era dar uma indicação de quem era o homem que estava me tocando, mas me fez sentir desconfortável”, acrescentou.

“Como ator, isso me fez sentir desconfortável. E, provavelmente, portanto, fará o público se sentir desconfortável com o personagem. Então, acho que esse era o objetivo”, comenta o ator.

Mesmo assim, Biehn revela que ficou feliz em participar da série: “Eu sempre quis fazer parte disso. Nunca me ofereceram um papel até a temporada passada, nem fiz um teste para um papel. É um programa que sempre achei que era de qualidade… absolutamente surpreendente que tenhamos uma série que existe há 12 anos.”

“Eu achei que era um personagem muito divertido e então eu absolutamente disse sim imediatamente porque, como eu disse, eu sempre quis estar no programa”, completa o ator.

