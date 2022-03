Ator de Game of Thrones sobre spin-off: “Não tenho inveja”

A expectativa para House of the Dragon é grande. A série levará os espectadores de volta para Westeros e se passa muito antes de Game of Thrones.

Conleth Hill, que interpreta Varys na série da HBO, demonstrou apoio à produção do canal. Ele foi perguntado sobre a vindoura série e o que espera dela.

“Espero que eles se divirtam tanto quanto eu”. Ele continuou: “Mas não tenho inveja. Nada além de apoio e admiração por eles. Espero que eles tenham se divertido tanto quanto nós”.

Tendo em vista que a série se passa muito antes dos eventos de Game of Thrones, nenhum dos atores da original vão retornar para o spin-off.

Lorde Varys de Game of Thrones

Game of Thrones terá nova série na HBO

House of the Dragon será uma produção da HBO Max e não terá o envolvimento dos criadores da série original, David Benioff e Dan Weiss.

A trama seguirá a linhagem dos Targaryen 200 anos antes de Game of Thrones, tendo sua história adaptada do livro Fogo e Sangue.

House of the Dragon foi encomendada diretamente como série, sem precisar da aprovação do piloto. A primeira temporada terá 10 episódios.

Miguel Sapochnik, diretor de episódios importantes de Game of Thrones, será o co-showrunner e ficará na direção do piloto. O projeto começou a ser desenvolvido por outro veterano da série original, o escritor e produtor Bryan Cogman.

Na história, uma briga entre irmãos pode desencadear uma guerra. O Príncipe Daemon Targaryen estaria visando o trono do Rei Viserys.

House of the Dragon chega em 2022. Game of Thrones segue na HBO Max.