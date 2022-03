Ator de The Last Kingdom admite que foi difícil filmar série da Netflix

The Last Kingdom chegou ao fim na Netflix, embora ainda tenha um filme pela frente para concluir a história apropriadamente. James Northcote, que interpretou Aldhelm revelou os desafios de trabalhar na série.

O ator disse que a equipe da série é bem próxima, mas que as condições de filmagens em si nem sempre eram as melhores por conta da temperatura.

“A coisa incrível sobre a equipe de The Last Kingdom é que é o lugar mais amigável para se trabalhar”, disse o astro (via Express).

“Nem sempre é fácil filmar em temperaturas de -10ºC, e nem sempre é fácil quando você está de joelhos na lama deslizando em uma batalha, tentando não ter sua cabeça cortada por um dublê muito mais experiente”.

“Então, todos nós tentamos cuidar uns dos outros.”

Northcote explicou: “Todos nós tentamos garantir que todos trabalhem com o melhor de suas habilidades, e a equipe é tão habilidosa, tão solidária e tão apaixonada pelo show”.

Ele acrescentou: “E você não pode dizer isso sobre todos os lugares em que trabalha.

O filme de The Last Kingdom na Netflix

A Carnival Films está desenvolvendo um filme de The Last Kingdom para a Netflix. Alexander Dreymon, que vive Uhtred na série, fez o anúncio, como citado antes.

O ator revelou o longa-metragem intitulado Seven Kings Must Die (Sete Reis Devem Morrer, em tradução livre).

Dreymon viverá Uhtred em Seven Kings Must Die e será acompanhado por boa parte do elenco da série, juntamente de novos rostos.

Embora a quinta temporada “conclua totalmente a série”, o produtor Nigel Marchant disse (via Deadline): “sempre havia mais uma história que queríamos contar”.

Dreymon acrescentou: “Foi um privilégio contar a história de Uhtred por cinco temporadas. Sou muito grato aos nossos fãs. Eles têm sido imensamente leais a The Last Kingdom e, graças ao apoio deles, a equipe está se reunindo para mais uma rodada”.

The Last Kingdom tem cinco temporadas na Netflix. A estreia de Seven Kings Must Die não foi marcada.