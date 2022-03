Ator de vilão de The Walking Dead arrepende-se de matar personagem: “Realmente chateado”

Um dos personagens mais queridos de The Walking Dead era Hershel, vivido com perfeição pelo saudoso Scott Wilson. David Morrissey, que interpretou o Governador, revelou ter ficado realmente chateado com a morte de Hershel.

O Governador foi um dos vilões mais icônicos da série e há quem diga que a versão da série é ainda melhor que a dos quadrinhos. No entanto, Morrissey se arrepende desse ponto crucial.

“Ficamos todos chateados [quando somos mortos]. O que me deixou realmente chateado foi matar Hershel”, disse o ator Governador durante um painel na Fandemic Tour Atlanta.

Morrissey lembrou-se de Wilson, que morreu de leucemia aos 76 anos em outubro de 2018, como “um dos maiores homens com quem já trabalhei ou conheci”.

“Ele adorava estar no programa, e eu também”, disse Morrissey.

“Cheguei ao trailer, olhei [o roteiro] e então vi que matei Scott. Eu simplesmente não conseguia acreditar”, disse ele. “Eu estava tipo, ‘Oh não, eu nunca vou ser capaz de andar na rua novamente. Isso vai me matar’ [risos]. Então foi muito difícil”.

Isle of the Dead vem aí

Isle of the Dead, nova série derivada de The Walking Dead, é esperada para chegar na AMC e AMC+ em 2023. Ainda não foram reveladas informações sobre seu lançamento no Brasil mas, se for seguir os passos de The Walking Dead, deve ser pelo streaming Star+.

Scott Gimple, diretor de conteúdo do TWD Universe, é o responsável pela supervisão do projeto, enquanto o showrunner da vez será Eli Jorné, que também assina como produtor executivo ao lado das estrelas principais, Cohan e Morgan.

À imprensa, Gimple diz: “Eli criou um hospício de mortos caótico, bonito e sujo para Negan, Maggie e fãs do programa que estgão ansiosos para descobrir um mundo invisível e insano do universo TWD. Lauren e Jeffrey sempre foram colaboradores fantásticos e, agora, trazemos essa colaboração a um novo nível com uma série que levará esses personagens aos seus limites com o mundo – e entre si. Todos nós estamos empolgados em levá-los a um épico, totalmente novo e diferente The Walking Dead para as idades.”

Enquanto isso, clique aqui e assine Star+ para ver a última temporada de The Walking Dead.