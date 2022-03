Ator de Young Sheldon apareceu em Big Bang Theory e fãs nem notaram

Atenção: contém spoilers de The Big Bang Theory.

Young Sheldon é um grande sucesso entre os fãs de The Big Bang Theory com a história de infância do protagonista Sheldon Cooper, mas você já reparou que um ator apareceu nas duas séries?

Na derivada, vemos o ator Lance Barber como George Cooper, o pai de Sheldon e treinador de futebol na escola que Sheldon e Georgie frequentam. O que poucos fãs perceberam é que Barber também estava em The Big Bang Theory, embora interpretando um personagem diferente.

Na trama original, Lance Barber apareceu no episódio The Speckerman Recurrence, da quinta temporada, como o personagem Jimmy Speckerman, descrito como um valentão que costumava tirar sarro de Leonard na infância.

Você se lembra dele? Veja uma foto:

Na série, Jimmy entra em contato com Leonard, chamando-o para beber e conversar sobre negócios, mas Sheldon parte em defesa de Leonard, exigindo que Jimmy se desculpe pelas suas ações passadas. Bêbado, Jimmy aparece no apartamento dos físicos e pede desculpas, mas não se lembra de nada na manhã seguinte.

Em geral, os fãs não gostam quando o mesmo ator interpreta personagens diferentes na mesma franquia, já que isso tira um pouco do “realismo” da obra”.

No entanto, como a participação de Lance Barber em The Big Bang Theory foi tão pequena, muitos fãs da série nem perceberam que o astro estava nas duas produções e, mesmo os que perceberam, não se incomodaram tanto devido ao pouco impacto de seu personagem em TBBT, de modo que não afeta a trama de Young Sheldon.

The Big Bang Theory já está concluída. A série teve 12 temporadas lançadas entre os anos de 2007 a 2019 e, agora, Young Sheldon mantém o espírito da franquia vivo, com 5 temporadas exibidas até o momento.

The Big Bang Theory e Young Sheldon estão disponíveis no HBO Max.