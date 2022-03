Ator de Young Sheldon critica versão de seu personagem em The Big Bang Theory

George, o pai de Sheldon, é descrito como um bêbado que trai a esposa em The Big Bang Theory. Mas Young Sheldon retrata o personagem de forma bastante diferente.

Na série derivada, ele é um personagem falho, com certeza, mas não é a figura que Sheldon pinta na original. Dito isso, Lance Barber prefere a maneira como o spin-off lidou com o personagem que ele interpreta.

Barber conversou com o THR sobre os aspectos favoritos do spin-off. Aqui, ele revelou inadvertidamente que não aprova a representação de George na sitcom original.

“Meus momentos favoritos são aqueles em que você vê George como um pai que está se esforçando por sua família. Ele não é, de certa forma, um ótimo pai. Mas ele é alguém que tenta”, disse o ator de Young Sheldon.

“Ele é um personagem conflitante, o que o torna interessante e mais relacionável – ao invés de ser um desenho animado de um caipira bêbado”.

Derivada de The Big Bang Theory sugere que Amy e Sheldon tiveram mais de um filho

A primeira participação de Mayim Bialik como Amy em Young Sheldon revelou que a personagem dela teve um filho com Sheldon, após o casamento que vimos em The Big Bang Theory. A quinta temporada trouxe um indício que eles tiveram não um, mas dois filhos.

No 16º episódio, na introdução do capítulo, o casal fala sobre as coisas que afetam os relacionamentos, incluindo o dinheiro.

Sheldon então fala sobre como Amy tirou o dinheiro dele para quadrinhos, porque eles precisavam economizar para a faculdade dos filhos.

Com isso, é deixado implícito que eles tiveram outro filho, ou filha, além de Leonard Cooper. O número exato, no entanto, não foi revelado.

Quem sabe no futuro de Young Sheldon essa revelação seja feita.

The Big Bang Theory e Young Sheldon estão disponíveis no HBO Max.