Ator está feliz com sua saída de Grey’s Anatomy: “Foi a hora certa”

Alerta de spoilers

Depois de interpretar Cormac Hayes por três anos em Grey’s Anatomy, Richard Flood deixou a longeva série, conforme o personagem dele se mudou para a Irlanda com os filhos. O astro admitiu ter sido a “hora certa” de sair.

Flood conversou com o Deadline acerca da saída do personagem e sobre os sentimentos dele em relação a deixar a série.

Continua depois da publicidade

“Sinceramente, fiquei muito feliz. Senti que foi a hora certa. Quando eu comecei, eu sempre pensava que três anos em alguma coisa era o máximo que eu gostaria de fazer. Estou sempre ansioso para ver o que mais está por aí e tentar me esticar em direções diferentes e fazer diferentes tipos de séries e filmes. Três anos foi perfeito para mim, então fiquei muito feliz”, admitiu o ator.

“Eles me falaram sobre saída. Eu não sabia até bem perto das filmagens, como realmente aconteceria, mas houve algumas conversas durante o verão sobre como a temporada se desenrolaria e, durante a temporada, houve mais conversas sobre o que poderia ser bom para o show e o que pode ser bom para mim”.

“Ter três anos na série parecia certo para mim, e acho que o arco do personagem com todos os desenvolvimentos da história provavelmente estava chegando ao seu fim natural, o que foi ótimo. Fiquei muito feliz que todos sentiram o mesmo, e eles simplesmente conseguiram”.

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios estão no Sony.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.