Ator perde mais de R$ 350 milhões ao recusar Grey’s Anatomy

Patrick Dempsey interpretou Dr. Derek Shepherd por mais de 10 anos na série de sucesso Grey’s Anatomy, conquistando o público ao ponto de vencer ao lado de seus colegas de trabalho um Screen Actor’s Guild Award de Melhor Performance de Elenco, além de ganhar o apelido de McDreamy.

No entanto, um outro ator quase viveu o seu marcante personagem: Rob Lowe, de Parks & Recreation.

Lowe é hoje conhecido por interpretar Chris Traeger na série da NBC, mas poucos sabem que ele recusou o papel em Grey’s Anatomy e que isso lhe custou muito dinheiro, cerca de R$ 350 milhões para falarmos em números.

Em entrevista ao podcast WTF With Marc Macon, ele conta: “Isso provavelmente me custou US$ 70 milhões. É apenas dinheiro… No final das contas, eu assisti [à série] quando foi lançada. E quando eles começaram a chamar o médico bonito de McDreamy, eu fiquei tipo, ‘É, isso não é para mim…”

Segundo sua fala, ele certamente não se arrepende de ter recusado o projeto, apesar de todo o sucesso e dinheiro envolvido em Grey’s Anatomy.

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios estão no Sony.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

