Atores de Cobra Kai estão namorando

Mais um casal formado nas séries da Netflix!

Segundo informado pelo TMZ, os atores Peyton List e Jacob Bertrand, que interpretam Tory Nichols e Eli Moskowitz na série Cobra Kai, oficializaram seu relacionamento!

A confirmação veio em um vídeo gravado pelo casal no Aeroporto Internacional de Los Angeles. “Você me pegou, mano! Você me pegou em 4K”, explicou Bertrand. “Sim, estamos namorando há um tempo.”

Ele continua: “Somos amigos há algum tempo. Eu a conheci quando eu tinha 15 anos, e na verdade eu era amigo do irmão dela, Spencer. Então isso foi meio estranho, eu tive que dizer ‘Ei cara, eu gosto da sua irmã’. Mas sim, nós nos divertimos no set, e então namorados fora do set.”

Felicidades aos pombinhos!

Mais sobre Cobra Kai

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid”, diz a sinopse da série.

Na quarta temporada, os dois vão justamente reunir forças para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para parar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, traz de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

Cobra Kai conta com quatro temporadas na Netflix.