Atores de Smallville que morreram e os fãs não sabiam

Antes de Arrow criar um universo compartilhado de séries de super-heróis na CW, Smallville: As Aventuras do Superboy foi essencial para apresentar icônicos personagens da DC ao grande público. A série foi exibida originalmente entre 2001 e 2011, e além de Clark Kent, contava com famosas figuras dos quadrinhos no elenco. Muitos fãs não sabem, mas vários atores da série já faleceram.

Vale lembrar que Smallville: As Aventuras do Superboy – exibida no Brasil pelo SBT – tinha Tom Welling no papel principal, e grande elenco com astros como Kristin Kreuk, Michael Rosenbaum, Justin Hartley, Ian Somerhalder, Allison Mack e muitos outros.

O elenco de estrelas de Smallville é considerado um dos grandes trunfos da série, que conquistou até hoje fãs no mundo inteiro.

O site Looper listou 7 atores de Smallville que morreram desde o desfecho da série em 2011; confira abaixo e relembre suas trajetórias.

Rutger Hauer

Fãs de ficção científica e fantasia, provavelmente, conhecem Rutger Hauer por performances aclamadas em filmes como Blade Runner, de Ridley Scott, e O Feitiço de Áquila, de Richard Donner. O ator também conta com papéis premiados em inúmeros filmes e séries de TV. Em Smallville, Hauer interpretou o criminoso Morgan Edge, um dos melhores amigos de Lionel Luthor, em dois episódios da 3ª temporada. Rutger Hauer faleceu em julho de 2019, em sua residência na Holanda.

Johnny Lewis

Em Smallville, Johnny Lewis interpretou Gabriel Duncan, um jovem revoltado, conhecido principalmente por seu ódio e intolerância com metahumanos. Antes de participar da série, o ator já era conhecido por diversas performances na TV, principalmente nas séries Sétimo Céu, Malcolm in the Middle, Boston Public e Drake & Josh. Após Smallville, Lewis atuou em produções como The O.C., Sons of Anarchy e Aliens vs. Predator: Requiem. Johnny Lewis morreu em 2012, após uma queda acidental que também matou sua senhoria de 81 anos.

John Mann

Um dos aspectos mais fascinantes de Smallville era a abordagem da Família Luthor. Em “Relic”, um dos episódios da 3ª temporada, John Mann interpreta Lachlan Luthor, o avô de Lex e pai de Lionel. John Mann é muito conhecido por participar de séries como Stargate SG-1 e Battlestar Galactica, além de filmes como As Crônicas de Riddick e Anjos da Noite: Evolução. O artista também era vocalista da banda canadense Spirit of the West. Mann faleceu em 2019, por consequências do Mal de Alzheimer.

Ashley Massaro

Em “Combat”, um dos episódios da 6ª temporada de Smallville, a série aborda um clube de lutas ilegais formado por fugitivos da Zona Fantasma. Uma das lutadoras desse clube era uma mulher chamada Athena, interpretada pela atriz e lutadora profissional Ashley Massaro (também famosa por participar do reality show Survivor). Famosa por lutar na WWE, Ashley Massaro morreu em 2019. A causa da morte não foi revelada, mas especulações indicam que a atriz cometeu suicídio.

Margot Kidder

Em uma homenagem aos filmes clássicos do Superman, Smallville escalou Margot Kidder – a intérprete original de Lois Lane – para uma participação especial. Na série, a atriz interpretou a Dra. Bridgette Crosby, uma integrante da organização Veritas, que cultivava grandes sentimentos pelo Dr. Swann. Além de viver Lois Lane em 4 filmes do Superman, Margot Kidder também é conhecida por performances em clássicos do terror, como Natal Macabro e Horror em Amityville. A atriz sofreu com efeitos da desordem bipolar por toda a vida, e faleceu em 2018 por suicídio.

Jackie Burroughs

Em “Hourglass”, um dos episódios da 1ª temporada de Smallville, a atriz veterana Jackie Burroughs interpretou Cassandra Carver, uma metahumana cega com a habilidade de prever o futuro. Com uma longa carreira em Hollywood, Burroughs conta com 115 projetos em sua filmografia – mas é mais conhecida por sua performance como Hetty King na série Road to Avonlea. Jackie faleceu em 2010, aos 71 anos, após uma longa batalha contra um câncer estomacal.

Lee Thompson Young

Em Smallville, Lee Thompson Young interpretou Victor Stone, o jovem que, após um acidente de carro matar toda a sua família, se transforma no herói Ciborgue. Além de Smallville, o ator é conhecido por protagonizar a série O Famoso Jett Jackson, no Disney Channel. Na época da produção da série da DC, Young também atuou em projetos como As Colinas Têm Olhos 2, South Beach e Exterminador do Futuro: As Crônicas de Sarah Connor. Lee sofria com desordem bipolar, e cometeu suicídio em 2013. Em sua memória, a família criou a Fundação Lee Thompson Young, com o objetivo de diminuir o estigma sobre doenças mentais.

No Brasil, Smallville: As Aventuras do Superboy está disponível no HBO Max.