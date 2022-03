Atriz de Bridgerton adianta o que esperar do retorno de Lady Whistledown

Cuidado: contém spoilers de Bridgerton!

Nicola Coughlan, que interpreta Penelope Featherington no sucesso Bridgerton, da Netflix, tem algo a dizer sobre a nova temporada da série.

No final da primeira temporada, os espectadores descobriram que Penelope é quem escreve as fofocas sob o pseudônimo de Lady Whistledown e, embora sua identidade ainda esteja em anonimato na série da Netflix, isso não deve durar muito.

Em entrevista recente ao The One Show, Coughlan falou brevemente sobre o que os fãs podem esperar de Penepole na próxima temporada de Bridgerton, que chega ainda neste mês ao catálogo da Netflix:

“Fica bastante cabeludo para ela desta vez. Você vê por trás da cortina e vê como ela está se safando. Ela tem esse alter ego, digamos, que ela usa para se safar das coisas. Foi muito divertido. Eu sempre digo que é como Lady Whistledown é como uma persona drag queen [para Penelope] e ela consegue fingir ser outra pessoa.”

Mais sobre Bridgerton na Netflix

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX. Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente. Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

A segunda temporada de Bridgerton estreia na Netflix em 25 de março de 2022.