Atriz de Bridgerton diz que não sente falta de Simon na 2ª temporada

Simon, o duque de Hastings, é um dos destaques da primeira temporada de Bridgerton, mas ele não está na segunda. Adjoa Andoh, a Lady Danbury, revelou não sentir falta do personagem.

A atriz conversou com o Digital Spy e disse ter ganhado um amigo para a vida toda, referindo-se a Regé-Jean Page, que vive Simon.

“Regè-Jean Page é meu amigo para a vida”, disse ela. “Esse tem sido um dos adoráveis ​​bônus de Bridgerton. Eu pude trabalhar com ele, sair com ele e nos tornamos amigos um do outro socialmente blá blá blá”.

“Então eu não vou sentir falta da presença de Regé, mas vou sentir falta de trabalhar com ele no set. Vou sentir falta dessa dinâmica do Duque e Lady Danbury”.

Mais sobre Bridgerton na Netflix

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX.

Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente.

Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

Embora não seja a showrunner da produção da Netflix, Shonda Rhimes mantém grande influência como produtora executiva. O comando da série fica com Chris Van Dusen.

Bridgerton tem duas temporadas na Netflix.