Atriz de Bridgerton não quer casamento de sua personagem: “Só namorar”

Claudia Jesse, que interpreta Eloise Bridgerton na série da Netflix, revelou em entrevista recente ao portal Entertainment Weekly seus planos românticos para a personagem.

Para Claudia, Eloise devera romper a tradição de uma “história de amor” e apenas ter um namorado (ou namorada), em vez de se casar.

Ela conta: “Eu adoraria se Eloise pudesse mudar um pouco o molde e apenas ter um namorado. Para que não seja só porque eles vão se casar, e sim para que Eloise seja a pessoa que introduz o conceito de parceiro. Como apenas o namorado ou a namorada, em vez de ‘aqui está o seu pretendente, agora você se casa em uma semana'”.

“Eu adoraria se Eloise pudesse dizer ‘Ah sim, estou namorando esse cara, Theo Sharpe, muito legal’. Ela poderia simplesmente sair com pessoas. Se alguém pode se safar disso, é Eloise. Não seria legal vê-la sair com alguém, e depois sair com outra pessoa? Isso pode acontecer, isso acontece na vida o tempo todo. Eu adoraria ver isso na tela”, continua a atriz.

Em entrevista passada ao Telegraph em 23 de março, Jessie também comentou sobre as teorias dos fãs sobre a sexualidade de sua personagem: “Acho interessante que as pessoas sintam um espírito queer com Eloise, e acho que é só porque ela é um pouco brilhante – e uma rebelde. Mas acho interessante porque ela é uma personagem feminina que não aspira ao casamento. A suposição é que ela é queer”, disse ela.

Mais sobre Bridgerton

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX. Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente. Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

A segunda temporada de Bridgerton já está disponível na Netflix.