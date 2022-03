Atriz de Bridgerton quase torceu ombro ao usar espartilho na 2ª temporada

Simone Ashley interpreta uma das personagens mais importantes da segunda temporada de Bridgerton: Kate Sharma, por quem Anthony se apaixona. As gravações foram nada fáceis, conforme ela revelou.

A atriz precisou usar um espartilho, ela disse que quase machucou o ombro por conta do figurino de época da série da Netflix.

“Isso foi… interessante”, disse ela enquanto discutia o guarda-roupa de sua personagem na série. “Eu tive muita dor com o espartilho. Eu acho que rasguei meu ombro em um ponto!”.

Para piorar, ela passou mal no primeiro dia, justamente porque não imaginava como seria utilizar um espartilho tão apertado.

“No meu primeiro dia, eu estava tipo, ‘OK, primeiro dia como protagonista, tenho que comer muita comida, ficar realmente energizada'”, lembrou Ashley. “Então, eu comi essa porção enorme de salmão e foi quando acabei ficando ruim, basicamente porque eu estava usando o espartilho”.

“Percebi que quando você usa o espartilho, você simplesmente não come”, explicou a atriz, acrescentando: “Isso muda seu corpo. como seu corpo é”.

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX.

Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente.

Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

Embora não seja a showrunner da produção da Netflix, Shonda Rhimes mantém grande influência como produtora executiva. O comando da série fica com Chris Van Dusen.

A segunda temporada de Bridgerton estreia na Netflix em 25 de março de 2022.