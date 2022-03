Atriz de Bridgerton reage às críticas a sua personagem na 2ª temporada

Em entrevista com o Digital Spy, a atriz Nicola Coughlan reagiu às críticas à sua personagem, Penelope Featherington, na segunda temporada de Bridgerton.

Obviamente, muitos fãs podem se incomodar com as atitudes de Penelope Featherington, mas Nicola Coughlan acredita que é compreensível que exista essa reação de parte do público.

“Todos sabem que Penelope está enganando muitas pessoas, mas a pior decepção é para a sua melhor amiga. Ela está mentindo em sua própria cara o tempo todo.”

“Ela está coletando informações dela o tempo todo. Então, é uma traição horrível.”

Muitos fãs estão irritados com Penelope Featherington

“Mas em vez de apenas admitir que estava errada, ela revida. Acho que faz sentido levando em consideração a família da qual ela faz parte, ela está acostumada a ver as pessoas falando umas com as outras dessa maneira.”

A atriz de Bridgerton acrescentou: “É interessante, porque acho que gosto de fazer parte dessa série porque não há medo de que as mulheres façam coisas desagradáveis. É permitido cometer erros.”

“Mas, sim. Acho que as pessoas vão ficar muito bravas com ela.”

No Brasil, Bridgerton está disponível pela Netflix.