Atriz de Bridgerton revela estar “desapontada” com hate que sofreu dos fãs

Charithra Chandran, que interpreta Edwina Sharma na segunda temporada de Bridgerton, revelou ter ficado desapontada com as reações que sofreu dos fãs. Alguns chegaram a editar os pôsteres para retirá-la deles.

Muitos ficaram preocupados, antes da temporada estrear na Netflix, que o romance entre Anthony Bridgerton e Kate Sharma seria transformado em um triângulo amoroso entre ele, Kate e Edwina na série. Por isso as reações exageradas.

Chandran disse ter sido “difícil” lidar com esse hate dos fãs.

“Claro, é um pouco decepcionante, mas também penso ‘Como alguém pode comentar e ter emoções tão extremas sobre algo que não conhece?'”, disse Chandran sobre a resposta antes do início da temporada. “Eu não sei o que dizer, tipo, eu não posso mentir. Edwina está apaixonada por Anthony no show. É verdade. Eles têm uma conexão. Mas também, isso não significa que há uma briga entre as duas irmãs, e é mais complicado do que isso”.

Chandran continuou: “A realidade é que o programa de TV é tão sutil. É tão complicado e você não vê uma briga entre as irmãs. Você vê Edwina sendo hostil com Kate porque ela ama Kate mais.”

Mais sobre Bridgerton na Netflix

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX. Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente. Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

A segunda temporada de Bridgerton já está disponível na Netflix.