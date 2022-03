Atriz de Bridgerton vai pedir para produtores cenas de sexo menos quentes

A primeira temporada de Bridgerton conta com algumas cenas de sexo bem quentes. A segunda reduziu a quantidade de tais sequências e Nicola Coughlan, que vive Penelope Featherington, espera que quando chegar a vez dela tudo fique ainda mais comportado.

Na série, a personagem é apaixonada por Colin Bridgerton e devemos ver isso ser mais explorado na quarta temporada, que deve adaptar o quarto livro da saga. A atriz confessou ao Digital Spy que isso é “empolgante e aterrorizante”.

A atriz de 35 anos disse que à medida que o momento se aproxima de sua história de amor com Colin florescendo, tudo “se torna progressivamente menos engraçado e mais intimidante”.

Ela acrescentou: “Estou realmente interessada em como isso vai se desenrolar porque ela é bastante moderna de várias maneiras, ela é uma empresária”.

“Ela é super séria sobre sua carreira, mas ela também quer o amor, ela também deseja o casamento que ela quer”.

Nicola disse que pode ter que fazer um “pedido especial” aos produtores para uma versão menos atrevida, para evitar que sua família e amigos assistam a algo muito explícito.

“Não estou brincando – vou pedir a Shondaland um corte especial para a família. Porque eu acho que é embaraçoso o suficiente assistir as cenas que eu não estou lá”.

“Então eu sei que fica extremamente atrevido nessa cena. Eu já sei coisas que vão acontecer. Então eu digo, não, estamos bem. Estamos bem. É intenso”, continuou a atriz de Bridgerton.

Mais sobre Bridgerton na Netflix

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX. Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente. Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

A segunda temporada de Bridgerton já está disponível na Netflix.