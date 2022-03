Atriz de Chicago PD está prestes a atingir grande marco na série

Chicago PD, no ar desde 2014, já soma nove temporadas e uma de suas estrelas principais está prestes a atingir uma marca incrível na série.

Tracy Spiridakos, que interpreta a detetive Hailey Upton da Unidade Intel, é uma das atrizes principais desses arcos mais recentes da série, desde sua primeira aparição em Chicago PD no ano de 2017.

Continua depois da publicidade

Ao longo desses quase cinco anos trabalhando no programa, inicialmente como membro da unidade de roubos e homicídios, a policial foi promovida para detetive e, com seu novo cargo, ganhou mais destaque no programa.

Agora, Tracy Spiridakos está prestes a atingir seu 100º episódio: já é mais do que a metade dos episódios totais de Chicago PD, provando sua importância não só para o atual cenário da série, mas também para todo o histórico de elenco principal da saga. Parabéns, Tracy!

Mais sobre Chicago PD

Chicago PD, série de sucesso da NBC, estreou em 2014 na televisão americana e soma nove temporadas exibidas até o momento, com um total de 176 episódios. A produção é uma criação de Dick Wolf, a mesma mente criativa por trás de Law and Order.

Chicago PD funciona como um spin-off da série Chicafo Fire, focada agora no dia a dia do Departamento de Polícia de Chicago, com as interações entre seus policiais, detetives e os criminosos que perseguem.

O elenco recorrente atual conta com Jason Beghe, Jesse Lee Soffer, Patrick Flueger, Marina Squerciati, LaRoyce Hawkins, Army Morton e Tracy Spiridakos.

No Brasil, Chicago PD vai ao ar pela emissora Universal TV ou em streaming, pelo Globoplay.