Atriz de Friends revela o que quer ver em reboot da série

Friends é uma das séries de comédia de maior sucesso de todos os tempos. No entanto, Lisa Kudrow não acredita que o seriado vai ganhar um reboot. Apesar disso, ela disse o que gostaria de ver em uma nova versão.

A atriz, que interpreta Phoebe Buffay no seriado, conversou com o Where is the Buzz, que tocou no assunto de um possível reboot.

“Não acho que algum dia existirá um reboot de Friends”, respondeu a atriz. “Quero dizer, não com nenhum de nós nele”.

Quando o entrevistador esclareceu que era isso que ela queria dizer, Kudrow disse que gostaria de ver isso, acrescentando:

“Eu adoraria ver como seria a versão atual disso. Eu amaria ver isso”.

Estrela de Friends explica por que nunca assistiu a série

Angela Featherstone interpretou Chloe em Friends, a mulher com quem Ross dormiu achando que estava dando um tempo com Rachel. Ela explicou por que nunca assistiu a série.

Featherstone disse que não sabia da importância da personagem para a série como um todo e acabou não assistindo o seriado.

“Eu não assisti a série, mas ouvi as pessoas falando sobre”, disse ela ao RadioTimes. “Então eu acho que [Chloe] se tornou maior na mente das pessoas do que eu estava ciente”.

Featherstone confirmou que ela também não assistiu ao programa em geral, explicando que não é bem o estilo dela.

“Eu deveria porque todos os envolvidos nesse show são excelentes”, continuou ela. “Os escritores, o elenco, os diretores – especialmente Jim Burrows, que dirigiu o episódio em que eu estava, ele é um dos maiores diretores de TV de todos os tempos”.

“E eu deveria assistir quase como uma busca intelectual, é só que há 10 temporadas – não como a maioria das três temporadas que você tem agora para séries – e não é meu gênero”, confessou a atriz. “Eu costumo ver mais documentários e outras coisas, mas eu amo duas séries – Ted Lasso e eu amo After Life. Eu basicamente amo tudo que Ricky Gervais faz”.

Friends está disponível no HBO Max.