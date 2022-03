Atriz de Grey’s Anatomy comenta possível retorno de April

Sarah Drew interpretou a Drª April Kepner entre a 6ª e a 14ª temporadas de Grey’s Anatomy. Ela ainda apareceu no 17º ano do seriado na despedida de Jesse Williams, mas depois disso nada. Agora, ela comentou sobre um possível retorno.

Drew conversou com o Entertainment Tonight e disse estar aberta à possibilidade de aparecer novamente na série.

“Foi uma bela experiência”, disse ela sobre voltar para se despedir de Williams. “Foi tão caloroso, acolhedor. Parecia um momento de círculo completo de fechar minha história de uma maneira que eu honestamente não sabia que precisava”.

“Então, Grey’s Anatomy sempre terá meu coração. Eles sempre serão minha família, então eu nunca descarto essas coisas”, continuou, acerca de um possível retorno.

Drew e Williams se juntaram à série na 6ª temporada como os médicos Jackson Avery e April Kepner em papéis recorrentes. A dupla foi então promovida a regulares da série um ano depois.

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios estão no Sony.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

