Atriz de The Big Bang Theory quase teve papel em filme da Marvel

The Big Bang Theory foi uma grande série de televisão, e uma das personagens recorrentes do projeto foi a Amy, interpretada por Mayim Bialik. Mas você sabia que a estrela quase participou de um projeto da Marvel?

Em entrevista ao Insider no ano de 2021, ela comentou sobre uma possível participação em filmes de herói: “Eu tentei muito e gostaria de acreditar que um dia isso pode acontecer”.

Mayim Bialik revelou, ainda, que chegou a fazer audições para um filme do Homem-Aranha, especificamente para o papel de uma das professoras de Peter Parker.

Na mesma entrevista, Bialik brinca que está velha demais para interpretar uma heroína: “Já passei da fase de personagem jovem e ingênua, mas ainda acho que pode haver um lugar para mim. Eu sou muito atlética e muitas pessoas disseram que há um super-herói em você, mesmo que seja como um super-herói de comédia. Então, você nunca sabe.”

Mais sobre Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar um grupo de vilões do multiverso. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield. Inclusive, Maguire e Garfield reprisam seu papéis de Homem-Aranha para iniciar este multiverso da Marvel nos cinemas.

A direção do filme é de Jon Watts.

Homem-Aranha 3 (ou Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa) ainda não tem previsão no streaming.