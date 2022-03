Atriz de The Walking Dead revela ter vetado grande mudança em personagem

Beth era uma querida personagem de The Walking Dead, que teve uma dramática morte na quinta temporada. Antes de sair da série, a intérprete da personagem, Emily Kinney, fez um pedido ao então showrunnner Scott Gimple.

Beth morreu após ser sequestrada e levada para um hospital em Atlanta. Durante o Fandemic Tour Atlanta, ela revelou que vetou uma mudança na personagem dela.

“Scott Gimple falou comigo um dia sobre – não sei se vocês se lembram, mas [Beth] tinha uma grande cicatriz, quando eu apareci no hospital, algo ruim aconteceu com [Beth] e eu tinha uma grande cicatriz”, disse Kinney.

“Ele tinha essa ideia da cicatriz na minha cabeça e minha cabeça sendo raspada, toda bagunçada – não completamente raspada, mas toda bagunçada”, continuou a atriz. “Eu disse: ‘Ok, claro, como a atriz dedicada, eu adoraria isso. No entanto, se você está pensando que podemos matá-la em breve, por favor, não, porque eu gostaria de conseguir outro emprego de atriz depois disso'”.

No fim, a atriz de The Walking Dead não precisou raspar a cabeça.

Isle of the Dead vem aí

Isle of the Dead, nova série derivada de The Walking Dead, é esperada para chegar na AMC e AMC+ em 2023. Ainda não foram reveladas informações sobre seu lançamento no Brasil mas, se for seguir os passos de The Walking Dead, deve ser pelo streaming Star+.

Scott Gimple, diretor de conteúdo do TWD Universe, é o responsável pela supervisão do projeto, enquanto o showrunner da vez será Eli Jorné, que também assina como produtor executivo ao lado das estrelas principais, Cohan e Morgan.

À imprensa, Gimple diz: “Eli criou um hospício de mortos caótico, bonito e sujo para Negan, Maggie e fãs do programa que estgão ansiosos para descobrir um mundo invisível e insano do universo TWD. Lauren e Jeffrey sempre foram colaboradores fantásticos e, agora, trazemos essa colaboração a um novo nível com uma série que levará esses personagens aos seus limites com o mundo – e entre si. Todos nós estamos empolgados em levá-los a um épico, totalmente novo e diferente The Walking Dead para as idades.”

