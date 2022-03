Atriz de Vikings gravou sua morte na série no seu aniversário

Josefin Asplund é mais conhecida por ter interpretado Astrid em duas temporadas de Vikings. Ela revelou ter gravado a cena da morte dela no aniversário.

A atriz conversou com o Express sobre a experiência de gravar a morte da personagem e revelou ter sido uma experiência agridoce.

“Eu pensei: ‘Ok, vamos fazer isso’. Eu estava no programa há um ano naquele momento, e sou uma pessoa inquieta”.

“Adoro fazer coisas diferentes o tempo todo, e adoro os desafios e os grandes contrastes. Eu me senti bastante pronta, na verdade”, acrescentou a atriz de Vikings.

Josefin não estava sozinha em sua partida, já que Jasper Pääkkönen, que interpretava Halfdan também deixou a série na quinta temporada.

“Foi também a mesma semana em que Jasper teve sua cena de morte e seu último dia. Então nós compartilhamos aquele momento triste juntos”, disse a atriz.

“Eu também fiz 25 anos no mesmo fim de semana, e foi o último fim de semana de Jasper. Então, juntamos tudo em uma grande festa”.

Nova série de Vikings está na Netflix

Vikings: Valhalla começa no início do século XI e mostra as aventuras de alguns dos Vikings mais famosos da História, como Leif Eriksson, Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada e William, o Conquistador.

Sam Corlett, de O Mundo Sombrio de Sabrina, vive Leif Eriksson. Frida Gustavsson interpreta Freydís Eiríksdóttir. Leo Suter é Harald Hardrada. Bradley Freegard, por sua vez, é o Rei Canute, rei da Dinamarca.

Jóhannes Haukur Jóhannesson interpreta Olaf Haraldsson, Laura Berlin é Emma da Normandia. David Oakes, por sua vez, vive o conde Godwin, conselheiro do Rei da Inglaterra.

Caroline Henderson vive Jarl Haakon em Vikings: Valhalla, que lidera Kattegat nesse período.

Vikings: Valhalla já está disponível na Netflix.