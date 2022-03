Atriz entrou em The Big Bang Theory por motivo surpreendente

Mayim Bialik conquistou grande popularidade nos últimos anos por seu papel como Amy em The Big Bang Theory.

No entanto, antes disso, ela já era bastante conhecida por ter estrelado Blossom quando era bem jovem. A estrela passou anos longe da indústria, até que retornou com tudo em The Big Bang Theory.

Mas, o que exatamente fez com que ela se interessasse por um retorno à atuação? Bom, o motivo para ela ter entrado em The Big Bang Theory é bastante surpreendente.

O motivo para Mayim Bialik ter voltado à atuação

Em uma entrevista compartilhada pelo Digital Spy, Mayim Bialik explicou que, por causa de todos os anos longe da carreira de atriz, ela estava começando a ter problemas com seu seguro de saúde.

Então, voltar a ter alguns papéis poderia ajudar.

“Eu estava, literalmente, ficando sem seguro de saúde. Pensei que ajudaria se eu conseguisse alguns pequenos papéis.”

Mayim Bialik acrescentou que, antes de entrar para The Big Bang Theory, nunca tinha visto um episódio da série. Ela mal sabia do que se tratava, mas acabou se apegando ao seu papel como Amy.

No Brasil, The Big Bang Theory está disponível pela HBO Max.