Atriz usou luz especial para esconder a acne durante Pretty Little Liars

Atores e atrizes em filmes e séries parecem sempre ter a pele perfeita, mas essa não é bem a realidade, conforme revelou Lucy Hale. A atriz de Pretty Little Liars contou sobre a jornada dela com acne.

A atriz conversou com a Glamour e lembrou de ter chorado durante os primeiros dias da carreira dela, quando teve crises.

“Lembro-me vividamente de um dia em que estávamos filmando Pretty Little Liars – e a série se chama Pretty Little Liars, então eles queriam que tivéssemos uma certa aparência”, disse Hale. “Tivemos que iluminar minha pele especialmente para refletir de uma maneira diferente, para que você não visse minha acne. Lembro-me de ficar tão envergonhada e mortificada”.

“Acho que a razão pela qual sou tão obcecada por cuidados com a pele e beleza é porque lutei com minha pele – você só quer entrar em um buraco”, disse ela. “Parece muito isolado, e pode parecer tão pesado e tão difícil. Olhando para trás, eu gostaria de ter tido mais graça e compaixão comigo mesma, mas quando você está vivendo isso, é excruciante”.

De acordo com a atriz, ela agora controla sua acne tratando seu tipo específico de pele, minimizando a quantidade de produtos que usa e mudando sua mentalidade.

“Acho que acabei aceitando que vou lidar com espinhas por toda a minha vida”, disse Hale. “Também é importante para todos nós percebermos que a pele tem textura. A pele tem poros. A pele tem espinhas”.

A série será uma versão mais sombria do seriado exibido entre 2010 e 2017. A nova versão foi criada por Roberto Aguirre-Sacasa (Riverdale, O Mundo Sombrio de Sabrina).

A obra terá uma nova história e novos personagens. A trama se passa vinte anos após uma série de eventos trágicos que quase destruíram a cidade Millwood. Nos dias atuais, um grupo de garotas adolescentes são atormentadas por uma figura misteriosa e pagam pelos pecados secretos de seus pais.

Em Pretty Little Liars: Original Sin, Maia Reffico interpretará Noa, uma estrela do atletismo sarcástica e esforçada que está trabalhando muito para fazer sua vida voltar ao normal após um verão passado em detenção juvenil.

Chandler Kinney interpretará Tabby, uma aspirante a diretora e aficionada por filmes de terror. Como as outras Little Liars, Tabby está escondendo um segredo.

Kinney recentemente estrelou Zombies 2, do Disney Channel, e vai retornar para o terceiro filme. Previamente ela estrelou a série de Máquina Mortífera e American Horror Story: Asylum.

Já Reficco atualmente grava Strangers, da Netflix, junto de Camila Mendes e Maya Hawke, de Stranger Things.

Pretty Little Liars: Original Sin ainda não conta com data de estreia no HBO Max. Já a série original está disponível na plataforma de streaming.