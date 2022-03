Baseada em história real, série sinistra deixa fãs da Netflix arrepiados

Se você curte séries baseadas em crimes reais, a Netflix conta com uma ótima – e sinistra – opção. Trata-se As 24 Personalidades de Billy Milligan, uma produção documental que já deixa assinantes do mundo inteiro arrepiados. Disponível no catálogo brasileiro da plataforma, a trama surpreende por abordar chocantes e assustadores conceitos psicológicos.

As 24 Personalidades de Billy Milligan – com o título original Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan – chegou à Netflix no final de 2021.

Funcionando como uma espécie de documentário, a série traz entrevistas com responsáveis pela investigação dos crimes de Billy Milligan, psiquiatras e vítimas do maníaco.

Mas atenção: a série aborda com detalhes os terríveis atos do criminoso, e por isso, não é para os fracos de coração. Explicamos abaixo tudo que os assinantes da Netflix precisam saber sobre As 24 Personalidades de Billy Milligan; veja.

Como o próprio título já indica, As 24 Personalidades de Billy Milligan aborda a história de um criminoso que sofre – ou afirma sofrer – com uma desordem mental de múltiplas personalidades.

“No final dos anos 1970, um homem acusado de estupros em série agita os EUA ao afirmar que várias personalidades ditam seu comportamento”, afirma a sinopse oficial da série na Netflix.

A produção foca na história de Billy Milligan, um americano preso em 1977 por uma série de assaltos, sequestros e estupros – todos cometidos nos arredores da Universidade Estadual de Ohio.

Mesmo com evidências de seu envolvimento nos crimes, Billy afirmava ser inocente, e surpreendia especialistas com súbitas mudanças de personalidades.

Após a prisão, um grupo de psiquiatras diagnostica Billy Milligan com o transtorno dissociativo de personalidade.

Os advogados do criminoso alegaram insanidade – afirmando que Billy não poderia ser responsabilizado por seus atos, já que eles teriam sido cometidos por duas personalidades específicas.

Na época, Billy Milligan afirmava ter 10 personalidades diferentes. Após passar a próxima década em um hospital psiquiátrico, o “protagonista” da série da Netflix também desenvolve mais 14 personalidades.

As 24 Personalidades de Billy Milligan aborda as tentativas de Billy para voltar à vida normal, após deixar o hospital psiquiátrico em 1988.

O projeto da Netflix adota uma perspectiva bastante interessante sobre a história de Billy e suas personalidades.

Com apenas 4 episódios, a série traz discussões importantíssimas sobre saúde mental, desordens psicológicas e o sistema de Justiça dos Estados Unidos.

Além disso, assinantes da plataforma podem se preparar para depoimentos emocionantes de pessoas ligadas aos crimes originais de Billy, entre vítimas e investigadores.

As 24 Personalidades de Billy Milligan já está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer da série.