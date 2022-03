Boa ou ruim? Veja as primeiras críticas da série de TV de Halo

A minissérie Halo ainda não estreou oficialmente, mas alguns críticos ao redor no mundo já puderam conferir a nova série baseada na franquia de jogos de mesmo nome.

A produção é um thriller com ação e ficção científica que busca contar uma história nova, e não se baseia diretamente nos acontecimentos do videogame, apesar e trazer alguns personagens já conhecidos do público para as telinhas.

Mas, com base nessas primeiras reações iniciais da crítica especializada, Halo será mais uma adaptação em live-action do mundo dos jogos que não se sairá bem entre o público, mas isso ainda pode mudar.

Até o momento, são 15 avaliações no Rotten Tomatoes, com uma média de aprovação de apenas 60%.

Confira o que estão achando de Halo:

The Hollywood Reporter: “Ostentando nenhuma inovação tecnológica para falar, poucas performances para oferecer uma base significativa e apenas emoções de ação limitadas, Halo é agressivamente esquecível, o que está pelo menos vários passos acima de ruim.”

Variety: “A série possui um orçamento impressionante usado com sabedoria, com design de produção distinto distinguindo um local planetário para outro e naves espaciais passando por estrelas infinitas. Só isso permite que Halo acompanhe seus contemporâneos.”

Collider: “O que vemos é intrigante e demonstra como há muito potencial para esta adaptação de Halo prosperar onde muitas outras tentativas esquecidas falharam.”

Comic Book: “Tendo visto cerca de duas horas de Halo, estou confiante o suficiente para dizer que ficarei por perto para terminar a luta.”

CBR: “O resultado é uma série que consegue evocar muitos dos temas centrais e visuais dos videogames, ao mesmo tempo em que oferece uma narrativa convincente.”

Entertainment Weekly: “Este drama vem forte com ambiente tecno-babble e realismo burocrático. É tão emocionante quanto um encontro.”

A série de Halo chega ao Paramount+ em 24 de março.