Bridgerton: 2ª temporada faz grande mudança que só fãs dos livros vão notar

A Netflix continua se inspirando nos livros de Julia Quinn para a segunda temporada de Bridgerton. A nova temporada tem como base o livro O Visconde Que Me Amava, e os leitores vão notar que o roteiro da série seguirá por um caminho diferente da obra literária.

Nos novos episódios de Bridgerton, já disponíveis na Netflix, aprendemos que Anthony (Jonathan Bailey) é o novo personagem principal, tal como nos livros, e que ele presente cortejar uma garota inteligente e gentil, Edwina Sharma (Charithra Chandran), mas descobre estar apaixonado na verdade por sua irmã mais velha, Kate (Simone Ashley).

Esse triângulo amoroso faz parte da história de Anthony no livro, mas não é retratado de forma tão fiel e dramática quanto no livro. Por exemplo, o que precede o casamento é completamente diferente.

Quem leu o livro sentiu falta de uma das principais cenas do livro, na qual Kate havia acabado de dar a aprovação de Anthony para que ele se casse com sua irmã mais nova. No entanto, uma abelha pica Kate em uma parte íntima de seu corpo, e Anthony, para ajudá-la, acaba tirando o veneno com a boca. O ato é tão íntimo que os dois são forçados a se casarem.

No entanto, a série apresenta isso de forma diferente. No entanto, apesar dos acontecimentos diferentes, o triângulo amoroso entre Kate, Edwina e Anthony ainda está presente.

Confira o trailer da nova temporada:

Mais sobre Bridgerton na Netflix

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX. Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente. Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

A segunda temporada de Bridgerton já está disponível na Netflix.