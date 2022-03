Bridgerton: 2ª temporada tem grande erro histórico

Alerta de spoilers

Bridgerton toma algumas liberdades criativas em relação à História desde a primeira temporada, mas na segunda há um erro gritante relacionado ao Lorde Featherington.

Nesse segundo ano do seriado da Netflix, Jack, primo de Archibald Featherington, assume o título de Lorde da família. E aprendemos que ele fez a fortuna dele fazendo negócios nos EUA, especificamente na mineração de rubis.

O problema é que essa temporada de Bridgerton se passa em 1813, no auge da guerra Guerra Anglo-Americana de 1812, que durou até 1815.

A guerra envolveu embargos e bloqueios comerciais entre os dois países, alguns dos quais foram promovidos antes do início do conflito. Portanto, não seria possível que o Lorde Featherington tivesse enriquecido com negócios nos EUA.

Vale apontar, no entanto, que a história do personagem provou ser uma mentira, mas os outros personagens deveriam ter suspeitado tendo em vista a relação entre Reino Unido e EUA na época.

Para piorar, no fim da segunda temporada de Bridgerton, o Lorde Featherington planeja fugir para os EUA com a Lady Featherington, o que também não faria sentido em tempos de guerra entre as duas nações.

Mais sobre Bridgerton na Netflix

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX. Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente. Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

A segunda temporada de Bridgerton já está disponível na Netflix.