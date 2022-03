Bridgerton: Grandes astros são confirmados na 3ª temporada

Atenção: contém spoilers de Bridgerton!

A segunda temporada de Bridgerton acabou de ser lançada na Netflix, mas não são só os fãs que já estão ansiosos para os próximos episódios!

Em jantar oferecido pela Netflix para celebrar a cultura do sul da Ásia, a atriz Simone Ashley confirmou que ela e Jonathan Bailey estarão de volta à série para a sua terceira temporada.

No programa, interpretam respectivamente Kathani “Kate” Sharma e Antony Bridgerton, que começaram sua história de amor nos episódios mais recentes da série e ainda têm muito a contar.

Segundo a estrela: “Nós vamos voltar! Kate e Anthony estão apenas começando. Nós temos a incrível Jess Brownell que está assumindo a liderança como showrunner na 3ª temporada. Eu acho que tudo está apenas começando. Eu gostaria de ver Kate se soltar um pouco mais e jogar mais na 3ª temporada e meio que nadar nesse círculo de amor juntos. Eu acho que ambos merecem.”

Mais sobre Bridgerton

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX. Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente. Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

A segunda temporada de Bridgerton já está disponível na Netflix.