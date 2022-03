Bridgerton: Onde está Simon e por que sumiu da 2ª temporada

Já disponível na Netflix, a 2ª temporada de Bridgerton traz grandes desenvolvimentos para a trama do clã. Como já era de se esperar, os novos episódios mudam completamente o foco da história. Mas muitos espectadores da Netflix querem saber: afinal de contas, por onde anda Simon? E por que o personagem de Regé-Jean Page não aparece no segundo ano?

A 2ª temporada de Bridgerton foca na trama de Anthony, o primogênito da família. Interpretado por Jonathan Bailey, ele vive um excitante triângulo amoroso com as irmãs Kate e Edwina Sharma.

Fãs se lembram que a 1ª temporada da produção de Shonda Rhimes abordou, principalmente, a história de Daphne. A personagem se envolve em um quente relacionamento com Simon, e com ele, protagoniza algumas das cenas mais picantes da série.

Por isso, a ausência de Simon foi sentida por muitos fãs de Bridgerton. Explicamos abaixo o que aconteceu com o personagem, seu intérprete, e por que ele não está na 2ª temporada.

Onde está Simon na 2ª temporada de Bridgerton?

A resposta é simples: Simon está em casa. Daphne não é uma presença constante na 2ª temporada, mas aparece para visitar a família e acompanhar a irmã em sua apresentação à Rainha.

Em sua primeira aparição no novo ano, Daphne informa que Simon e seu filho – que nasceu no final da 1ª temporada – estão em casa.

Não existem razões para Daphne continuar falando de Simon em suas visitas à família, já que o relacionamento dos personagens só diz respeito aos dois.

Outras ausências de Simon – como no casamento de Anthony – são mais suspeitas. Mas Francesca também não estava no casório, o que indica que ninguém realmente acreditava que ele iria acontecer.

Por que Regé-Jean Page não aparece na 2ª temporada de Bridgerton?

O contrato de Regé-Jean Page com a Netflix previa a participação do astro em apenas uma temporada. Ou seja: o ator aceitou interpretar o Duque sabendo que teria o caminho livre para apostar em novos projetos.

Devido ao grande sucesso de Bridgerton, o ator foi convidado para fazer participações especiais na 2ª temporada. Mas no final das contas, acabou recusando a proposta.

Vale lembrar que, atualmente, Regé-Jean Page já está ocupado com a produção de novos projetos.

O ator faz parte do elenco da adaptação cinematográfica de Dungeons & Dragons, junto com Chris Pine e Michelle Rodriguez.

Page também está confirmado no elenco do filme The Gray Man, da Netflix. No longa, o ator vai contracenar com Chris Evans, Ana de Armas e Ryan Gosling

A 2ª temporada de Bridgerton – sem Regé-Jean Page – já está disponível na Netflix.