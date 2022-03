Bridgerton: Que horas sai a 2ª temporada na Netflix?

A Netflix traz nesta sexta-feira (25) a aguardada segunda temporada de Bridgerton. Como o título é original da plataforma, os assinantes podem esperar o lançamento da madrugada do dia 24 para o dia 25.

Oficialmente, a Netflix anunciou o horário de 4 horas da manhã para os títulos originais. Enquanto isso, aqueles que não são da plataforma chegam na meia-noite da data de estreia.

O que acontece é que alguns lançamentos originais da Netflix estão chegando também 5 horas da manhã. Assim, os espectadores de Bridgerton podem esperar o lançamento da 2ª temporada entre 4 e 5 horas.

Mais sobre Bridgerton na Netflix

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX.

Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente.

Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne tem uma presença menor.

Embora não seja a showrunner da produção da Netflix, Shonda Rhimes mantém grande influência como produtora executiva. O comando da série fica com Chris Van Dusen.

A segunda temporada de Bridgerton estreia na Netflix em 25 de março.