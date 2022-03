Bridgerton tem conexão inesperada com O Diário da Princesa

Bridgerton, série de sucesso da Netflix baseada nos livros best-seller de Julia Quinn, se prepara para a estreia de sua segunda temporada ainda neste mês de março de 2022. Mas enquanto os novos episódios não são lançados, fãs perceberam uma curiosa conexão entre a série e o filme O Diário da Princesa.

Estrelado por Anne Hathaway e Julie Andrews, o filme de 2002 contou a história de uma adolescente de 15 anos que acabou de descobrir que seu pai é o Príncipe de Genóvia, um pequeno país europeu, e passa a ser treinada por sua avó para assumir seu lugar como rainha algum dia.

Julie Andrews, que interpreta a rainha no filme de sucesso, dá voz para a Lady Whistledown na série da Netflix, mas as conexões não param por aí: Shonda Rhimes, criadora de Bridgerton, foi roteirista da sequência do longa, O Diário da Princesa 2: Casamento Real!

Além disso, as duas produções, mostram os bastidores da alta sociedade com visões progressistas, incluindo romance e protagonismo feminino que vão além do historicamente visto.

Mais sobre Bridgerton na Netflix

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX. Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente. Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

A segunda temporada de Bridgerton estreia na Netflix em 25 de março de 2022.