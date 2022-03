Casal mais quente de Bridgerton comenta seu retorno na 3ª temporada

Atenção: possui spoilers de Bridgerton!

Na segunda temporada de Bridgerton, vimos o início do romance entre Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e Kate (Simone Ashley), apesar de ser Edwina Sharma (Charithra Chandran) a mulher com quem ele deveria se casar.

Ainda é cedo para falar sobre a terceira temporada de Bridgerton, que ainda tem detalhes escassos, mas em um bate-papo com a Digital Spy e outras mídias, Jonathan e Simone falaram sobre os próximos episódios.

Na verdade, a revelação deles é desanimadora e vaga, visto que, segundo os atores, os produtores de Bridgerton e da Netflix ainda não confirmaram se eles retornarão à série.

“Teremos [de esperar] e ver se somos convidados”, conta Jonathan.

Expectativas para a terceira temporada

Simone, no entanto, revelou seu desejo em ver o relacionamento entre Kate e Anthony sendo abordado de forma mais profunda na série.

“Se eu voltasse para a terceira temporada, eu adoraria continuar a história de amor de Kate e Anthony e vê-los brincar no pós-casamento, curtir aquele romance de lua de mel que eles merecem, e muito mais passeios a cavalo”, disse a atriz.

Essas ideias demonstram que Jonathan e Simone estão confiantes sobre seu retorno ao programa, mas Charithra não compartilha da mesma perspectiva: “Para Edwina, eu diria que ela não é uma Bridgerton. E no final do dia, o show é sobre a família Bridgerton. Edwina existe no universo Bridger, como gostamos de dizer, mas eu estou tão feliz ser/ter um papel tão grande nesta temporada. E eu sou grata por isso.”

As temporadas 1 e 2 de Bridgerton já estão disponíveis na Netflix.