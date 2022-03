Casamento às Cegas: Após polêmica, participante não está “triste nem arrependido”

Aviso: contém spoilers de Casamento às Cegas 2.

Casamento às Cegas, famoso reality de namoro da Netflix, teve uma grande polêmica em sua segunda temporada. Na produção, Abhishek “Shake” Chatterjee e Deepti Vempati viveram um possível casal, mas não chegaram ao altar após grandes diferenças entre eles.

No programa, Deepti disse que Shake não a fazia se sentir especial, e o público apoiou a ex-noiva, já que o comportamento de Shake com ela realmente não era dos melhores e, em certo momento, até chegou a compará-la com uma tia, o que foi bem desagradável.

Mas à medida em que Deepti Vempati ganha o apoio dos espectadores da Netflix, Shake também se transforma em uma espécie de vilão.

Nas redes sociais, o veterinário de 33 anos foi a público afirmando que não sente muito pelo que aconteceu, e se recusa a pedir desculpas.

Confira o vídeo que ele publicou no Instagram com os comentários privados:

A polêmica continua

No vídeo, Shake diz que há coisas em que ele assume que precisa melhorar em si mesmo, mas se recusa a pedir desculpas.

Em suas palavras: “Uma coisa que não me sinto inclinado a fazer é fingir que estou triste ou arrependido de certas coisas – certas coisas que estavam fora do meu controle, certas coisas sobre as quais não posso necessariamente falar. Eu simplesmente não vou fazer isso. Não sinto muito.”

Ele continua: “Acho que lidei com a situação da melhor maneira que qualquer pessoa na minha situação poderia. E no final do dia, vou viver minha melhor vida daqui para frente. E você não precisa gostar de mim. Só que eu tenho que gostar de mim, felizmente. E isso é a vida real.”

Com os comentários desativados, não é possível ver as reações diretas do público ao vídeo, mas em outras redes sociais, como no Twitter, espectadores de Casamento às Cegas comentam sobre como não concordam com o posicionamento de Shake.

Casamento às Cegas 2 já está disponível na Netflix.