Casamento às Cegas: Deepti e Kyle se reúnem com elenco em meio à boatos de namoro

O elenco da segunda temporada de Casamento às Cegas teve uma reunião, que aumentou os rumores acerca de um possível relacionamento entre Deepti e Kyle.

Depois de Deepti ter rejeitado Shake no altar, começaram rumores sobre ela e Kyle Abrams serem mais que amigos.

Em nova foto publicada no stories do Instagram de Natalie Lee, Deepti e Kyle se reuniram com os outros participantes do programa.

Os dois, no entanto, negam terem qualquer tipo de relacionamento romântico. Em recente entrevista, ela esclareceu a natureza do relacionamento deles.

“Muitas pessoas não sabem que Kyle era minha pessoa número 2 nos pods”, disse Deepti ao MailOnline. “Nós nos conectamos muito, passamos horas e horas conversando e depois que as filmagens terminaram, começamos a conversar novamente”.

Deepti chamou Kyle de seu “melhor amigo” e “maior sistema de apoio”, acrescentando: “Sou grato a ele e ao resto do elenco por me apoiar”.

Ela continuou: “Eu não sei de mais nada nesta fase porque somos apenas bons amigos”.

Casamento às Cegas: Shake tem nova e polêmica tatuagem

Casamento às Cegas trouxe algumas recusas no altar. Uma delas foi de Deepti a Shake. Depois disso, ele se envolveu em mais uma polêmica.

Em vídeo publicado no Instagram, vemos um trecho de entrevista de Shake ao E! News. Ele foi perguntado se acredita que o amor é cego.

“Essa é uma pergunta relevante. A melhor pergunta é… o amor é suficiente?”, ele respondeu enquanto abaixava sua camiseta e pedia ao cinegrafista para dar um zoom em sua nova tatuagem.

A tatuagem, posicionada no lado direito do peito, é da pergunta: “O amor é suficiente?”.

“Acho que essa é a melhor pergunta”, continuou ele. “Honestamente, eu vi essa declaração no moletom de um amigo e me apeguei a isso. Porque falamos sobre amor como se fosse o fim de tudo e, francamente, não é. Realmente não é, na minha opinião”.

“Há mais do que amor – há estabilidade, há responsabilidade, há confiança, há comunicação”, acrescentou o participante de Casamento às Cegas.

Casamento às Cegas 2 já está disponível na Netflix. Veja o vídeo, abaixo.