Casamento às Cegas: Deepti enfim responde se está namorando Kyle

Casamento às Cegas é o reality show de namoro da Netflix que nem sempre dá certo, e a grande intriga formada entre os participantes Abhishek ‘Shake’ Chatterjee e Deepti Vempati, da segunda temporada, foi uma grande prova disso.

No entanto, por mais que as coisas não tenham dado certo com Shake, parece que Deepti acabou se envolvendo romanticamente com outro participante, Kyle Abrams, que demonstrou seus sentimentos por ela durante o especial de reunião do reality.

Na ocasião, ele disse que estava arrependido de não ter tentado se aproximar mais de Deepti durante o programa, mas que acha que ela é a melhor de todas.

Será que eles estão namorando?

Deepti abre o jogo

Após as falas românticas de Kyle na reunião de Casamento às Cegas, espectadores do reality da Netflix começaram a especular que os dois estivessem juntos, mas Deepti negou os boatos.

Em entre vista ao MailOnline, Deepti afirma que eles são apenas amigos.

“Muitas pessoas não sabem que Kyle era minha pessoa número 2 nos pods. Nós nos conectamos muito, passamos horas e horas conversando e depois que as filmagens terminaram, começamos a conversar novamente. Ele é meu melhor amigo, o maior sistema de apoio, e sou grata a ele e ao resto do elenco por me apoiar. Não sei de mais nada nesta fase, porque somos apenas bons amigos.”, revela a participante.

Casamento às Cegas 2 já está disponível na Netflix.