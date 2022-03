Casamento às Cegas: Participante alertou noivo antes do casório que diria ‘não’

Alerta de spoilers

Natalie e Shayne tiveram um relacionamento em Casamento às Cegas, mas na cerimônia ela disse que não queria se casar com ele. Natalie, no entanto, alertou o noivo de que essa seria a resposta dela.

A participante do reality da Netflix conversou com o Los Angeles Times e disse ter alertado Shayne antes da cerimônia.

“Eu avisei Shayne que estava dizendo não, e ele estava muito ciente de que essa seria minha resposta”, disse Natalie. “Acho que na cabeça dele ele esperava que isso mudasse, que eu mudaria de ideia indo para o altar, mas eu fui muito transparente que seria um não”.

A preparação para o dia do casamento de Natalie e Shayne mostrou os dois lidando com as consequências de uma grande briga. Na noite anterior ao casamento, fora das câmeras, o casal entrou em uma discussão. Mais tarde, foi revelado por Natalie que o agente imobiliário havia dito a ela que a “odiava” e que ela era “a pior coisa que já aconteceu com ele”.

Fim do casamento

No altar, a postura era outra.

“Sim, mil vezes”, Shayne disse sobre aceitar Natalie como esposa. “Você é minha melhor amiga e não há mais ninguém com quem eu preferisse fazer isso em toda a minha vida”.

Já Natalie disse:

“Estou tão feliz por termos compartilhado essa jornada juntos. Acho que crescemos muito como duas pessoas que se apaixonaram. Eu sei que cresci muito por causa de você”, disse ela, antes de bater o martelo. “Mas eu não. Eu sinto muito”.

Casamento às Cegas está disponível na Netflix.