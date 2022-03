Casamento às Cegas: Shaina tem novo amor após se separar de Kyle

O relacionamento de Shaina e Kyle pode não ter dado certo em Casamento às Cegas, mas a fila anda e ela já está com um novo amor.

A participante do reality da Netflix revelou estar em um novo relacionamento em participação no podcast The Viall Files, no qual conversou com Nick Viall.

Continua depois da publicidade

“Na verdade, estou em um relacionamento. É muito sério”, disse Shaina, que elogiou o novo par, dizendo que ele tem sido “incrível” e a apoiado muito.

“Ele tem sido ótimo durante toda a situação. Eu estou feliz”, continuou Shaina.

“Eu estava rindo, tipo, ‘Que momento para estar em um relacionamento!'”, disse ela, revelando que muitos dos homens que mandam mensagens para ela são “jogadores profissionais de futebol inglês”.

Casamento às Cegas teve pedido secreto na Netflix

Natalie Lee, da segunda temporada de Casamento às Cegas, teve um relacionamento com Shayne Jansen, mas poderia ter se casado com outra pessoa.

Chris Coelen, criador do programa, revelou ao Metro que outro homem pediu a mão dela em casamento antes de Shayne.

“Havia outro cara que – muito, muito cedo – estava realmente interessado em Natalie e basicamente a pediu em casamento”, disse Coelen ao canal. “Foi muito inesperado, mas ele sentiu que sabia, e ela disse: ‘Isso é estranho'”.

“Ela não tinha nenhum sentimento profundo por ele, mas ele desenvolveu sentimentos muito significativos por ela. De qualquer forma, ela disse não e ele foi embora, e foi isso”, acrescentou.

Coelen diz que a proposta original não foi mostrada no corte final do programa por conta da duração da série.

“Acho que é uma história fascinante, mas porque estamos focados em mais da história dela… acho que para ela foi menos significativo”, continuou ele. ‘Era como, ‘Por que esse cara está fazendo isso?’ versus ‘Oh, meu Deus. Eu realmente tenho sentimentos sérios por ele'”, continuou Coelen.

Casamento às Cegas está disponível na Netflix.