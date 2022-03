Casamento às Cegas: Shake tem nova e polêmica tatuagem

Casamento às Cegas trouxe algumas recusas no altar. Uma delas foi de Deepti a Shake. Depois disso, ele se envolveu em mais uma polêmica.

Em vídeo publicado no Instagram, vemos um trecho de entrevista de Shake ao E! News. Ele foi perguntado se acredita que o amor é cego.

“Essa é uma pergunta relevante. A melhor pergunta é… o amor é suficiente?”, ele respondeu enquanto abaixava sua camiseta e pedia ao cinegrafista para dar um zoom em sua nova tatuagem.

A tatuagem, posicionada no lado direito do peito, é da pergunta: “O amor é suficiente?”.

“Acho que essa é a melhor pergunta”, continuou ele. “Honestamente, eu vi essa declaração no moletom de um amigo e me apeguei a isso. Porque falamos sobre amor como se fosse o fim de tudo e, francamente, não é. Realmente não é, na minha opinião”.

“Há mais do que amor – há estabilidade, há responsabilidade, há confiança, há comunicação”, acrescentou o participante de Casamento às Cegas. Veja o vídeo, abaixo.

Deepti abre o jogo sobre namorar Kyle

Após as falas românticas de Kyle na reunião de Casamento às Cegas, espectadores do reality da Netflix começaram a especular que os dois estivessem juntos, mas Deepti negou os boatos.

Em entre vista ao MailOnline, Deepti afirma que eles são apenas amigos.

“Muitas pessoas não sabem que Kyle era minha pessoa número 2 nos pods. Nós nos conectamos muito, passamos horas e horas conversando e depois que as filmagens terminaram, começamos a conversar novamente. Ele é meu melhor amigo, o maior sistema de apoio, e sou grata a ele e ao resto do elenco por me apoiar. Não sei de mais nada nesta fase, porque somos apenas bons amigos.”, revela a participante.

Casamento às Cegas 2 já está disponível na Netflix.