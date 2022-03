Casamento às Cegas teve pedido secreto na Netflix

Natalie Lee, da segunda temporada de Casamento às Cegas, teve um relacionamento com Shayne Jansen, mas poderia ter se casado com outra pessoa.

Chris Coelen, criador do programa, revelou ao Metro que outro homem pediu a mão dela em casamento antes de Shayne.

“Havia outro cara que – muito, muito cedo – estava realmente interessado em Natalie e basicamente a pediu em casamento”, disse Coelen ao canal. “Foi muito inesperado, mas ele sentiu que sabia, e ela disse: ‘Isso é estranho'”.

“Ela não tinha nenhum sentimento profundo por ele, mas ele desenvolveu sentimentos muito significativos por ela. De qualquer forma, ela disse não e ele foi embora, e foi isso”, acrescentou.

Coelen diz que a proposta original não foi mostrada no corte final do programa por conta da duração da série.

“Acho que é uma história fascinante, mas porque estamos focados em mais da história dela… acho que para ela foi menos significativo”, continuou ele. ‘Era como, ‘Por que esse cara está fazendo isso?’ versus ‘Oh, meu Deus. Eu realmente tenho sentimentos sérios por ele'”, continuou Coelen.

Deepti explica decisão em Casamento às Cegas

A segunda temporada de Casamento às Cegas chegou ao fim com Deepti dizendo ao noivo, Shake, no altar, que não se casaria com ele, visto que ele não faz ela se sentir especial.

Os dois reconheceram a falta de química e tentaram trabalhar isso no reality, mas os espectadores viram Shake falando com os amigos sobre como ele não sentia atração por Deepti, que o lembrava da tia dele.

Deepti viu essas cenas agora que foram ao ar e falou sobre elas em entrevista ao Buzzfeed.

“Shake e eu conversamos sobre como a intimidade física e a química estavam faltando entre nós. Mas assistir e ver como ele fez isso – foi tipo, ‘Oh, olhe para mim, eu sou esse cara legal que só vai falar merda sobre você para os meus amigos'”.

“Você não fala sobre alguém que é seu noivo, muito menos um melhor amigo – ou mesmo um amigo de verdade – desse jeito. Foi meio decepcionante e difícil de assistir, especialmente porque meus pais foram tão impactados por isso. Nós o recebemos em nossa casa”, continuou Deepti.

Ela explicou que teve a percepção de que não daria certo entre eles logo após o encontro da massagem, que deveria funcionar em seus problemas de intimidade.

“Parecia tão falso e como se estivéssemos forçando”, disse ela. “Eu tive a epifania do tipo: ‘Por que estou tentando provar a essa pessoa que me vê? Cansei de tentar, superei isso. Só preciso seguir em frente e descobrir o que quero – em vez de tentar descobrir por que ele não me quer”.

Casamento às Cegas está disponível na Netflix.