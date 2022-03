Cavaleiro da Lua é a série mais violenta da Marvel?

Cavaleiro da Lua, da Marvel, chegou ao Disney+, então chegou a hora de analisar: realmente é a série mais violenta do MCU?

A resposta é: sim… mas não espere um alto nível de brutalidade.

O Cavaleiro da Lua é conhecido por ser um personagem bastante intenso e sombrio, mas ao mesmo tempo, estamos falando de uma produção para o Disney+.

O Disney+ é um serviço de streaming com conteúdo voltado para a família e, portanto, Cavaleiro da Lua não é uma série proibida para menores.

O Disney+, aliás, gerou polêmica recentemente por alterar cenas de Falcão e o Soldado Invernal, outra série da Marvel, para que apresentassem uma violência mais moderada.

Ainda não está claro se o mesmo pode acontecer no futuro com Cavaleiro da Lua, porque apesar de não ser muito mais violenta do que as outras produções para o Disney+, ainda apresenta algumas cenas sombrias.

Série com Oscar Isaac

A série do Cavaleiro da Lua é estrelada por Oscar Isaac, conhecido por Duna, Star Wars e outros projetos.

O elenco também conta com Ethan Hawke, de Dia de Treinamento.

Cavaleiro da Lua está disponível no Disney+.

