Cavaleiro da Lua indica chegada de grande vilão da Marvel no MCU

Contém spoilers

Cavaleiro da Lua pode ter indicado a chegada de um dos maiores vilões da Marvel no MCU.

No primeiro episódio de Cavaleiro da Lua, em um dos apagões do personagem principal, ele de repente acorda em um estranho novo lugar, que se parece com uma pitoresca vila européia.

Cavaleiro da Lua não dá muito destaque para esse lugar, mas ainda assim chamou a atenção dos fãs.

Alguns acreditam que pode se tratar da Latvéria, a nação do Doutor Destino, icônico inimigo do Quarteto Fantástico.

Embora ainda não exista confirmação de que é mesmo a Latvéria, a aparência do lugar realmente combinaria.

Doutor Destino chegando ao MCU?

Já existem rumores de que o Doutor Destino deve aparecer em breve no MCU.

Um reboot de Quarteto Fantástico está em desenvolvimento no Marvel Studios, mas o vilão poderia aparecer em outros projetos.

Nos quadrinhos, o Doutor Destino é um inimigo de vários heróis da Marvel, não apenas do Quarteto Fantástico.

Ele é uma constante ameaça para os Vingadores, por exemplo.

Cavaleiro da Lua está disponível no Disney+.

